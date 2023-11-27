السفير الأوروبي: نرحب بمقترح ليبيا توقيع اتفاقية مع دول الساحل والصحراء لتنظيم تنقلات الأفراد

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن رغبة الاتحاد في عقد شراكة مع تجمع دول الساحل والصحراء للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مرحبا بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عمل كريم لهم وعدم تعريضهم للإهانة.

وقال أورلاندو، في كلمته بمؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، اليوم الإثنين، «العمالة القادمة من أفريقيا تساهم في الوضع الاقتصادي المتأرجح في ليبيا، وهم أيضًا يقطعون رحلة خطيرة لا يرجعون منها، ويكونون عرضة للوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، أو يصبحون رهائن للمشكلات في (سوق) العمل داخل ليبيا».

مقترح لتنظيم حركة الأفراد من دول الساحل والصحراء إلى أوروبا

وأضاف: «وهناك مشكلة الحوالات المالية إلى أهلهم، فكثيرًا ما تأكلها أيادي عصابات التحويل، ونؤمن بأن الحل يقع بين أياديكم أيها الحاضرون اليوم في هذه القاعة للعمل سويا بين ليبيا وبلدان المنشأ لمساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص».

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وأكمل: «بلدان المنشأ تلعب دورًا هامًا وحاسما في هذا فهي حاسمة جدا في تقديم التأشيرات لمواطنيها ومنع ومحاربة تهريب البشر، ونحن نرحب بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية لتنظيم تنقلات الأشخاص من خلال تأمين العمل الكريم وعدم تعريضهم للإهانة».

وأشار إلى جاهزية الاتحاد الأوروبي لتأمين هذه الأهداف، مردفا: «متحمسون جدًا للفرص التي تقدمها مراكز العمل في ليبيا للتدريب المهني أو الحرفي الذي يترجم فرصة جديدة للعمالة في ليبيا وأوروبا وفي بلدان المهاجرين، وسندعم بلدان المنشأ في دعمهم وتأمين العمل لهم، والاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة ليبيا في تأمين حدودها ومنع الشبكات الإجرامية التي تخلق اقتصاد خاص بها، ونسهل إجراءات العودة الطوعية للمهاجرين والاندماج في بلدان المنشأ».