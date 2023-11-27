  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما أوروبيا أكبر بملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 12:30 مساء
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما أوروبيا أكبر بملف الهجرة
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء بطرابلس، 27 نوفمبر 2023. (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.

وقال الدبيبة في كلمته بمؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، اليوم الإثنين، «في وجود (ممثلي) الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية.. نريد أن تهتم أوروبا بقضايا الهجرة، سواء في دول المصدر أو دول العبور.. نريد اهتماما أكثر بدلا من أن تعولوا علينا في مواجهة الظاهرة.. هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر.. إمكاناتكم كبيرة ويجب أن يكون لكم دورا كاملا.. نتعاون مع كثير من الدول خصوصا إيطاليا ومالطا، ونحن مستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك يخدم الجميع.. المشكلة ليست في دولة بعينها أو مكان واحد، وهي مشكلة الجميع».

استعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول الساحل والصحراء
وأكد الدبيبة أن إقامة هذا المؤتمر «دليل على استعادة الدولة الليبية عافيتها لتؤدي دورها المحوري المنشود في أفريقيا مع دول الساحل والصحراء باعتبارها بوابة أفريقيا المطلة على أوروبا»، متابعا: «استعادة ليبيا لحيويتها الدبلوماسية واستقرار الحياة السياسية لن يؤثر عليها فحسب ولكن على دول الساحل والصحراء التي تواجه مخاطر أمنية وسياسية».

أدو الحجي: الهجرة غير الشرعية على أجندة مؤتمر وزراء عمل الساحل والصحراء في طرابلس (فيديو)
طرابلس تستضيف مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء الأسبوع المقبل 
«نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل والصحراء أواخر نوفمبر

وأشار إلى مساعٍ في إعادة ليبيا كفاعل إقليمي حيوي وشريك اقتصادي محوري لدول الساحل والصحراء، مكملا: «تنشيط العلاقات الدبلوماسية سيفتح الباب أمام شراكات اقتصادية حقيقية خاصة في الطاقة، ما يعزز أمن الطاقة إلى جانب ارتفاع التبادل التجاري وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشرة وتطوير الطرق وشبكات النقل بين دول الساحل والصحراء».

ونبه إلى تناقص فرص العمل في القارة الأفريقية وضعف التأهيل لكوادرها البشرية، مردفا «لكنها تمتلك إلى جانب ثروتها المعدنية ثروة بشرية تتميز بها عن غيرها.. هذه الثروة أبلغ عناصرها من الشباب ولابد من توظيفهم في دعم اقتصاد دول الساحل والصحراء».

تفعيل دور تجمع دول الساحل والصحراء
وتابع الدبيبة: «تجمع دول الساحل والصحراء الأفريقية تجمع اقتصادي وسياسي كبير تسعى حكومة الوحدة من خلال إطار قانوني لتفعيل دوره المهم بتوحيد صوت الدول الأعضاء فيه، وإيصاله إلى المجتمع الدولي ودعم الاستقرار والاقتصاد بها جميعا».

وأضاف: «لا شك أن الهدف كبير، وعلى قدر هذا الهدف يكون التحدي، ونحن نستطيع بكم ومعكم أن نحقق أهداف التجمع بإنشاء اتحاد اقتصادي يستثمر في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة وغيرها، وعلينا في هذا التجمع المهم من خلال وزارات العمل أن نسهل حركة رؤوس الأموال بين الدول وتسهيل الإجراءات وإعطاء حرية أكبر في الإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية دون عراقيل».

وأكمل: «على الرغم من أن مشكلة البطالة وغياب فرص العمل ليست في أفريقيا فقط ولكن في العالم بأسره، وليس من المستحيل إيجاد حلول في مثل هذه المؤتمرات البناءة، ونرى أنّ تبادُل الخبرات يختصر الطريق في حل الكثير من القضايا العالقة»، متعهدا أن تقدم ليبيا كل ما لديها من إمكانات لإنجاح التجمع وإعطائه دورا رياديا في القارة الأفريقية، طرابلس مستعدة لتكون مقرا لمركز العمل التابع لتجمع دول الساحل والصحراء لتنظم سوق العمل والتجارة في التجمع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل

شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت

الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة

مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار الصناعية»

مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار ...
كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)

برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
باتيلي يكشف تفاصيل مبادرة «الخماسية».. والموقف الأممي من حكومة «النواب»

باتيلي يكشف تفاصيل مبادرة «الخماسية».. والموقف الأممي من حكومة «النواب»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. بن قدارة لقناة «الوسط»: ملتزمون بمقاطعة الكيان الصهيوني
شاهد.. بن قدارة لقناة «الوسط»: ملتزمون بمقاطعة الكيان الصهيوني
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
تصادم سيارتين بطريق المطار.. ولا أضرار بشرية (صور)
تصادم سيارتين بطريق المطار.. ولا أضرار بشرية (صور)
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» بطرابلس
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» ...
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما أوروبيا أكبر بملف الهجرة
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
عبدالهادي الحويج يتهم «قوى دولية» بمحاولة عزل الحكومة المكلفة من البرلمان
عبدالهادي الحويج يتهم «قوى دولية» بمحاولة عزل الحكومة ......
بقيمة مليون دولار.. منح طارئة من البنك الأفريقي للتنمية إلى ليبيا
بقيمة مليون دولار.. منح طارئة من البنك الأفريقي للتنمية إلى ......
السفير الأوروبي: نرحب بمقترح ليبيا توقيع اتفاقية مع دول الساحل والصحراء لتنظيم تنقلات الأفراد
السفير الأوروبي: نرحب بمقترح ليبيا توقيع اتفاقية مع دول ......
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما أوروبيا أكبر بملف الهجرة
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج ......
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» بطرابلس
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» ......
المزيد