«نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل والصحراء أواخر نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الجمعة، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قررت عقد مؤتمر حول الهجرة القانونية بعنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر»، ونقلت عن مصدر حكومي في طرابلس أن المؤتمر سيجري تنظيمه يومي 27 و28 نوفمبر الجاري وسيشهد مشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.

وأضافت الوكالة أن «هذا الحدث الإقليمي والقاري والدولي الأول من نوعه في ليبيا، سيضم أيضا إيطاليا والاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أنه «يمثل نقلة نوعية مهمة». وقالت الوكالة «في الواقع، تريد السلطات الليبية للمرة الأولى دمج المهاجرين في الاقتصاد الليبي، في تغير جذري في المنظور والعقلية».

تطور موقف ليبيا بشأن الهجرة

وذكرت الوكالة الإيطالية بأنه «لطالما اعتبرت ليبيا نفسها دولة عبور وليست وجهة للمهاجرين، على الأقل من الناحية الرسمية» لكن «الآن، وبفضل الأزمة الاقتصادية أيضاً، يبدو أن الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين».

وأوضحت الوكالة أن «نقطة التحول حدثت في 25 أكتوبر مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلادش، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وتحسين فرص التفاهم»، مبينة أن نص المذكرة «يسمح لليبيا بتنظيم وتسجيل العمال البنغال واستكمال إجراءاتهم القانونية وتنظيم دخولهم القانوني وضمان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي». كما ستعزز الاتفاقية أيضا التعاون المتبادل في مواجهة التحديات التي يفرضها عدد العمال البنغال الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.

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ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للهجرة، والمحدث في يونيو 2023، يوجد ما لا يقل عن 23,563 بنغاليا في ليبيا، أي ما يعادل 3% من إجمالي عدد السكان المهاجرين البالغ 703,369 شخصًا.

توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة مع دول الساحل الأفريقي

وقال المصدر الليبي لوكالة «نوفا» إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تعتزم تقديم نفس المذكرة الموقعة مع بنغلاديش أيضا إلى دول الساحل والصحراء الأخرى» التي ستشارك في المؤتمر المرتقب حول الهجرة، معتبرا أنه «في حالة نجاحها سيكون إنجازا تاريخيا».

وتستضيف ليبيا 175,132 مهاجراً من النيجر (25% من إجمالي المهاجرين)، و165,924 آخرين من مصر (24%)، بالإضافة إلى 123,607 مهاجرين من تشاد (18%)، و30,095 آخرين من نيجيريا (4%)، و14,783 من غانا (2%)، و12,581 من مالي (2%)، ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وأضافت «نوفا» أنه بسبب الأزمة الاقتصادية وحاجة ليبيا إلى تنويع اقتصادها «يبدو أن حكومة طرابلس أدركت أن تنظيم هذا العدد الهائل من المهاجرين يمكن أن يساهم ليس فقط في الحد من الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر نحو السواحل الأوروبية، ولكن أيضًا في تنمية البلاد».

وقالت «فوما» إن السلطات في طرابلس «عرضت هذا المشروع الطموح، دون الخوض في التفاصيل والمحتويات، خلال مائدة مستديرة مع المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي جيانلوكا ألبيريني والممثلين الدبلوماسيين لمختلف البلدان الأخرى».

أحد بيانات الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا

ويتعلق الملف أيضا بإيطاليا بشكل وثيق، حيث وصل ما لا يقل عن 47328 مهاجرًا غير شرعي من ليبيا عن طريق البحر حتى 17 نوفمبر، أكثر من نصفهم انطلقوا من ليبيا، من بينهم نحو 30 ألفاً، غادروا من غرب ليبيا حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في حين وصل من شرق البلاد الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر أكثر من 16 ألف مهاجر حتى الآن، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التي اطلعت عليها وكالة «نوفا».

وفقًا لأحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، منذ بداية العام وحتى 11 نوفمبر، جرى اعتراض 13,611 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، منهم 10,352 رجلاً، و943 امرأة، و494 قاصرًا، و2,443 شخصًا لا تتوفر بيانات جنسهم. فيما تأكدت وفاة 939 مهاجرا، ولا يزال 1248 في عداد المفقودين أثناء محاولات الهجرة إلى السواحل الأوروبية عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط (الذي يشمل كل من ليبيا وتونس)، ليبلغ إجمالي المتوفين 2187 شخصا.