طرابلس تستضيف مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أن العاصمة طرابلس ستستضيف فعاليات مؤتمر وزراء العمل لدول تجمع الساحل والصحراء (س. ص) خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

واستقبل وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا في مكتبه بديوان الوزارة بطرابلس السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، حيث أكد الأول في مستهل اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط ليبيا بجارتها تونس.

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وأوضحت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العابد شدد خلال لقائه مع السفير الأسعد العجيلي على ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين عبر تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بما يحقق مصالح الطرفين.

وأضافت الوزارة أن السفير التونسي أشاد من جانبه بإجراءات وزارة العمل بخصوص ملف العمالة التونسية، مشيرة إلى أنه تسلم دعوة إلى وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي لحضور «فعاليات مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء (س - ص) الذي سينعقد في 28-29 نوفمبر 2023 بمشاركة وزراء العمل بدول التجمع بالعاصمة طرابلس».