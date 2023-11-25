أمين عام «س ص»: الهجرة غير الشرعية على رأس أجندة مؤتمر وزراء عمل الساحل والصحراء في طرابلس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص)، أدو الحجي أبو، أهمية مؤتمر وزراء العمل لدول تجمع الساحل والصحراء (س. ص) الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيبحث حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق من القارة الأفريقية إلى أوروبا.

وقال الحجي أبو، في تسجيل مصور نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن تجمع (س ص) «يدعم السلطات الليبية في تنظيم هذه الاجتماع في ظل أفضل الظروف، وتحقيق أهدافه المرجوة».

إيطاليا وأوروبا تشاركان في المؤتمر

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن العاصمة طرابلس ستستضيف فعاليات مؤتمر وزراء العمل لدول تجمع الساحل والصحراء (س. ص) من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

طرابلس تستضيف مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء الأسبوع المقبل

«نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل والصحراء أواخر نوفمبر

ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث الإقليمي والقاري والدولي الأول من نوعه في ليبيا إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا). ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للهجرة، والمُحدث في يونيو 2023، يوجد ما لا يقل عن 23 ألفا و563 بنغاليا في ليبيا، أي ما يعادل 3% من إجمالي عدد السكان المهاجرين، البالغ 703 آلاف و369 شخصًا.