  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 12:27 مساء
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» بطرابلس
أحد الوفود المشاركة في مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
alwasat radio

نشرت وزارة العمل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» صورا للحظات الأخيرة قبل انطلاق أعمال مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس. 

ويناقش المؤتمر سبل تنظيم تدفق العمالة بين دول التجمع، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأمل وزارة العمل أن يسهم المؤتمر في «تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال».

خطة أمنية في طرابلس لتأمين مؤتمر وزراء عمل (س ص)
وأقرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خطة وترتيبات أمنية، لتأمين المؤتمر مع بدء وصول أعضاء الوفود للعاصمة، وتقدمهم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) أدو الحجي أبو.

- أدو الحجي: الهجرة غير الشرعية على أجندة مؤتمر وزراء عمل الساحل والصحراء في طرابلس (فيديو) 
- طرابلس تستضيف مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء الأسبوع المقبل 

بدوره، أكد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أهمية هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق من القارة الأفريقية إلى أوروبا.

وقال الحجي أبو، في تسجيل مصور نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن تجمع دول الساحل والصحراء «يدعم السلطات الليبية في تنظيم هذه الاجتماع في ظل أفضل الظروف، وتحقيق أهدافه المرجوة».

من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل

شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت

الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة

مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار الصناعية»

مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار ...
كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)

برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
باتيلي يكشف تفاصيل مبادرة «الخماسية».. والموقف الأممي من حكومة «النواب»

باتيلي يكشف تفاصيل مبادرة «الخماسية».. والموقف الأممي من حكومة «النواب»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. بن قدارة لقناة «الوسط»: ملتزمون بمقاطعة الكيان الصهيوني
شاهد.. بن قدارة لقناة «الوسط»: ملتزمون بمقاطعة الكيان الصهيوني
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
تصادم سيارتين بطريق المطار.. ولا أضرار بشرية (صور)
تصادم سيارتين بطريق المطار.. ولا أضرار بشرية (صور)
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» بطرابلس
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» ...
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما أوروبيا أكبر بملف الهجرة
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
عبدالهادي الحويج يتهم «قوى دولية» بمحاولة عزل الحكومة المكلفة من البرلمان
عبدالهادي الحويج يتهم «قوى دولية» بمحاولة عزل الحكومة ......
بقيمة مليون دولار.. منح طارئة من البنك الأفريقي للتنمية إلى ليبيا
بقيمة مليون دولار.. منح طارئة من البنك الأفريقي للتنمية إلى ......
السفير الأوروبي: نرحب بمقترح ليبيا توقيع اتفاقية مع دول الساحل والصحراء لتنظيم تنقلات الأفراد
السفير الأوروبي: نرحب بمقترح ليبيا توقيع اتفاقية مع دول ......
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما أوروبيا أكبر بملف الهجرة
الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج ......
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» بطرابلس
بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» ......
المزيد