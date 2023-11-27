بالصور.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق «وزاري الساحل والصحراء» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة العمل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» صورا للحظات الأخيرة قبل انطلاق أعمال مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس.

ويناقش المؤتمر سبل تنظيم تدفق العمالة بين دول التجمع، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأمل وزارة العمل أن يسهم المؤتمر في «تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال».

خطة أمنية في طرابلس لتأمين مؤتمر وزراء عمل (س ص)

وأقرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خطة وترتيبات أمنية، لتأمين المؤتمر مع بدء وصول أعضاء الوفود للعاصمة، وتقدمهم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) أدو الحجي أبو.

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بدوره، أكد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أهمية هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق من القارة الأفريقية إلى أوروبا.

وقال الحجي أبو، في تسجيل مصور نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن تجمع دول الساحل والصحراء «يدعم السلطات الليبية في تنظيم هذه الاجتماع في ظل أفضل الظروف، وتحقيق أهدافه المرجوة».

من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)

من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)

من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)

من مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)