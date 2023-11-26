«الداخلية» تقر خطة تأمين مؤتمر وزراء «س ص» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، خطة وترتيبات أمنية، لتأمين مؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء، الذي من المقرر أن ينطلق غدا في العاصمة طرابلس، ويستمر يومين.

وأشارت مديرية أمن طرابلس، في بيان، إلى «توزيع المهام والواجبات الأمنية على مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ عملية التأمين».

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جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، عضو اللجنة التحضرية العليا المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برؤساء ومديري الأجهزة الأمنية الموكول إليهم تأمين المؤتمر.

مشاركة أوروبية في مؤتمر وزراء العمل بالساحل والصحراء

وبدأ أعضاء الوفود في الوصول للعاصمة، وتقدمهم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) أدو الحجي أبو، للمشاركة في أعمال المؤتمر. ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث الإقليمي والقاري والدولي الأول من نوعه في ليبيا إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا).

بدوره، أكد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أهمية هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق من القارة الأفريقية إلى أوروبا.

وقال الحجي أبو، في تسجيل مصور نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن تجمع دول الساحل والصحراء «يدعم السلطات الليبية في تنظيم هذه الاجتماع في ظل أفضل الظروف، وتحقيق أهدافه المرجوة».

من الاجتماع الأمني لبحث خطة تأمين مؤتمر وزراء «س ص» في طرابلس، 26 نوفمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)