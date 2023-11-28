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«وزاري الساحل والصحراء» يبحث إنشاء مركز إقليمي لقضايا العمل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 03:17 مساء
«وزاري الساحل والصحراء» يبحث إنشاء مركز إقليمي لقضايا العمل
من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
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ناقش مؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، اليوم الثلاثاء، مقترح إنشاء مركز إقليمي متخصص بقضايا العمل والتشغيل تابع للأمانة العامة للتجمع، ومقره العاصمة طرابلس، وفق وزارة العمل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وانطلقت، في وقت سابق اليوم، أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، بحضور مكثف ومشاركة واسعة من مختلف الوفود الرسمية الممثلة لوزارات ومؤسسات العمل في الدول الأعضاء بالتجمع.

واستُهلت الجلسة ببحث الآليات الكفيلة تبادل البيانات، ونتائج الأبحاث بين الدول الأعضاء فيما يخص سياسات وقضايا سوق العمل. بينما شارك عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين بمداخلاتهم وملاحظاتهم حول المقترحات المطروحة للنقاش.

العابد يلقي الكلنمة الختامية
ومن المقرر أن يُلقي وزير العمل والتأهيل علي العابد كلمة ختامية في نهاية أعمال اليوم، يستعرض فيها أبرز ما تمخض عن المداولات، ويعلن التوصيات والقرارات النهائية المزمع اعتمادها.

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ويوم الإثنين، دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.

من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء (س ص)، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
«وزاري الساحل والصحراء» يبحث إنشاء مركز إقليمي لقضايا العمل
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