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العابد يدعو لخارطة طريق دولية لمواجهة تحديات سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 12:21 صباحا
العابد يدعو لخارطة طريق دولية لمواجهة تحديات سوق العمل
العابد خلال مشاركته في مؤتمر سوق العمل بالسعودية، 14 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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دعا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد إلى توحيد الرؤى والتوجهات المستقبلية بشكل مؤسسي دولي، ورسم خارطة طريق لمواجهة التحديات على أساس استيعاب المتغيرات في سوق العمل الدولي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل، بحضور وزراء العمل في مجموعة العشرين G20، ونخبة من الخبراء الدوليين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلِف دول العالم، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأكد العابد، في كلمته أمام المؤتمر، التحديات التي تواجه سوق العمل على المستوى الإقليمي والدولي في ظل واقع يشهد تغيرات بشكل كبير ومتسارع، مشيرًا إلى أهمية تطوير السياسات والمهارات والتدريب، ومواكبة طفرة الذكاء الصناعي.

- العابد يناقش مع سفيرة كندا ملف التدريب في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الليبي

العابد يؤكد أهمية الإقراض لدعم الباحثين عن العمل
وأضاف وزير العمل أن هذه التحولات بحاجة إلى تعاون دولي، ولا يمكن مواجهتها بشكل منفرد خاصة في الدول المتضررة من الهجرة غير الشرعية، مستعرًا تجربة ليبيا في مجال التدريب والتأهيل المهني، مؤكدًا أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والإقراض لدعم الباحثين عن العمل، ودفع عجلة التنمية، والقضاء على البطالة.

يذكر أن المؤتمر يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بمشاركة 40 دولة، واستمرت أعماله خلال يومي الأربعاء والخميس.

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