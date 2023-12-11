العابد يناقش مع سفيرة كندا ملف التدريب في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد في مكتبه بديوان الوزارة في طرابلس اليوم الإثنين سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، وذلك لمناقشة ملف التدريب في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الليبي، وفق الوزارة.

وقالت الوزارة عبر صفحها على «فيسبوك» إن العابد أكد للسفيرة الكندية خلال اللقاء على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في قطاع العمل والتدريب المهني، مشيرة إلى أنهما «ناقشا ملف التدريب في عدد من التخصصات الدقيقة المطلوبة في سوق العمل الليبي».

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وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافارد أكدت من جانبها للعابد «أنها تعمل على تعزيز سبل التعاون وعودة مباشرة عملها من طرابلس».

لقاء العابد مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)