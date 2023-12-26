كشف تفاصيل جديدة حول «حوض هيرودوت» الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف خبير نفطي لمنصة الطاقة الأميركية تفاصيل اكتشاف حوض غازي جديد في السواحل البحرية في ليبيا يسمى «حوض هيرودوت»، مرجحا احتوائه على كميات من الغاز غير المكتشفة تُقدّر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة.

وبعد مرور نحو عام على إعلان اكتشاف الغاز في ليبيا بمنطقة شرق المتوسط بواسطة شركتي «إيني» الإيطالية و«بي بي» البريطانية لا تزال كل المعلومات مجهولة حتى الآن.

وكشف الخبير في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» وائل حامد عبدالمعطي أن منطقة شرق المتوسط التي أشارت كل الدراسات إلى احتوائها على مخزون كبير جدا من الغاز تضم حوضين رسوبيين أحدهما هو حوض «ليفانت»، والثاني هو حوض «دلتا النيل» وفق ما صرح لمنصة الطاقة الأميركية المتخصصة في شؤون الطاقة.

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وقال حامد عبدالمعطي إن هناك حوضا أمام الجانب الليبي في السواحل البحرية اسمه «حوض هيرودوت»، لافتا إلى أن هذه المعلومات تنشر للمرة الأولى، كاشفا أن هذا الحوض يتشابه بشكل كبير جدا مع حوض «ليفانت» الموجود أمام سواحل سورية ولبنان وفلسطين المحتلة وغزة، وجزء من السواحل المصرية وقبرص؛ إذ إنه من المرجح احتوائه على كميات من الغاز غير المكتشفة تُقدَّر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة.

كميات الغاز بـ«حوض هيرودوت»

ولفت عبدالمعطي إلى أن كميات الغاز التي ما زالت غير مكتشفة في «حوض هيرودوت» الذي شهد اكتشاف الغاز في ليبيا تكافئ الكميات نفسها الموجودة في حوض «ليفانت» الذي شهد كل الاكتشافات الأخيرة مثل حقلي «ليفياثان وتمار» الإسرائيليين وجزء منه في حقل «ظهر» المصري و«أفروديت» القبرصي.

وبخصوص مستجدات اكتشاف الغاز في ليبيا على يد شركة «إيني» الإيطالية والمعلومات المتعلقة بالحقل المكتشف، قال إنه من المتوقع أن تكون أمام سواحل ليبيا كميات من الغاز تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وأضاف أن عمليات البحث السيزمي ستعطي فكرة مبدئية عن حجم اكتشاف الغاز في ليبيا، في حين أن عمليات الحفر الاستكشافي تؤكد الأرقام. وأوضح وائل عبدالمعطي أن هذه التقديرات تأتي وفق النتائج التي تمكن خبراء «أوابك» من الحصول عليها بطريقة أو بأخرى.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» في الثاني من ديسمبر 2022 تمكُّن الشركة من تحقيق اكتشاف الغاز في ليبيا، إلا أنه لم يكشف عن حجم الاحتياطات الموجودة أو اسم الحقل ولا أي تفاصيل أخرى. واكتفى مسؤول الشركة وقتها بإعلان التوصل إلى كميات كبيرة من النفط والغاز الأمر الذي شجع الشركة على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في ليبيا بما يتوافق مع تركيز إيطاليا على دول شمال أفريقيا لتأمين احتياجاتها من النفط والغاز.



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