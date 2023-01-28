بن قدارة يجتمع مع رئيس «إيني» في طرابلس لتوقيع اتفاق الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، اليوم السبت، لتوقيع اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وكشف بن قدارة في تصريحات سابقة أن الشركة الإيطالية وافقت على استثمار ثمانية مليارات دولار لتطوير حقلي الغاز، فيما يرفض وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، هذا الاتفاق.

وقال عون في تصريحات اليوم إن تفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط «استراكشن A، واستراكشن B» لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، «غير قانوني ويفتقد إلى الندية بين الجانبين الليبي والإيطالي».

كما ترفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا هذا التوجه، مؤكدة اعتراضها على ما أسمته «الصفقة الغامضة» بين مؤسسة النفط و«إيني».

وأكدت حكومة باشاغا رفضها محاولة «إحياء الحكومة الميتة» من خلال «إقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات»، مستهجنة «السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين».

وتزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طرابلس، اليوم السبت، وسط أجواء مثيرة للجدل بسبب صفقة الطاقة هذه؛ فيما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ميلوني والوفد المرافق لها صباح اليوم السبت في طرابلس، قبل انطلاق الاجتماع بين الطرفين.