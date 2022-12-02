رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، اليوم الجمعة، عن اكتشاف «كميات كبيرة من النفط والغاز» في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وأدلى ديسكالزي بهذه التصريحات على هامش النسخة الثامنة من ملتقى «حوارات المتوسط» السنوي، الذي انطلقت فعالياته رسميًا اليوم في روما بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الدبلوماسيين.

وقال ديسكالزي، في تصريحاته للصحفيين على هامش المنتدى «إيني اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حاليًا مشاريع جديدة، والوضع في الوقت الحالي مستقر»، موضحًا أن «الإنتاج مستقر في الوقت الحالي».

وكشف «ديسكالزي» أن إيني تناقش حاليًا «مشاريع جديدة، اكتشفنا الكثير من النفط والغاز، خاصة الغاز، نأمل أن نتمكن من بدء مشاريع جديدة في ليبيا» وفق وكالة «نوفا».