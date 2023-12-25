حكومة حماد تعتزم تقديم إعانات مالية لـ772 حالة من مرضى الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تقديم إعانة مالية لنحو 772 حالة من مرضى الأورام لتمكينهم من توفير احتياجاتهم اليومية.

واجتمع وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، اليوم الإثنين، مع لجنة إعانة مرضى الأورام لمناقشة استعدادات اللجنة للبدء بتسليم الدفعة الثانية لمرضى الأورام، الذين يبلغ عددهم 772 مريضا، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

وأوضحت الحكومة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة التنسيق مع أعضاء اللجنة حول تفاصيل عملها، بحضور كل من رئيس لجنة إعانة الأورام الدكتور عزالدين الحبوني وأعضاء اللجنة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة الأستاذ إدريس علي صالح.

وذكرت الحكومة بأن الدفعة الأولى التي عملت عليها لجنة إعانة مرضى الأورام بلغ عددهم 460 مريضا، منوهة بأنه لا يزال العمل مستمرا لتقديم الدفعات التالية، وذلك في إطار الاهتمام بالخدمات المقدمة في قطاع الصحة عموما والاهتمام بشريحة مرضى الأورام.