  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 05:00 مساء
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
اجتماع عبدالجليل مع اللجنة المكلفة بحصر مرضى الأورام. (وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

شرعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، في تسليم صكوك إعانات مالية لمرضى الأورام، وذلك بعد انتهاء عملية حصرهم وتقدير القيمة المالية للتعويضات الخاصة بهم، بحسب ما وزارة الصحة في هذه الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، أمس الخميس، بلجنة إعانة مرضى الأورام، بعد انتهاء أعمالها التي استمرت خلال الأسابيع الماضية بشأن تقدير قيمة الإعانات المالية.

تقديم صكوك الإعانات لمرضى الأورام
وأكدت الوزارة أنها «شرعت في تقديم صكوك الإعانات للمرضى، بدعم من رئيس الحكومة أسامة حماد، حسب القيمة المالية المخصصة لهذا الغرض من رئاسة الحكومة».

- ملفات مرضى الأورام على طاولة الحكومة المكلفة من النواب

وذكرت وزارة الصحة أن اللجنة المكلفة بحصر المرضى «أعدت تقديرات مالية حسب الآلية التي جرى اعتمادها من قبل في اجتماع اللجنة، وعرضها على وزير الصحة، بعد إنجازها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أُنشأت خصيصاً لهذا الغرض».

473 مريضا بالأورام مستحقين للإعانات
ونوهت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن «عدد المُستحقين من هذه الإعانات بلغ 473 مريضا بقيمة إجمالية مالية قدرها 9 ملايين و972 ألف دينار».

كما أكدت الوزارة أن «هذه النتائج جاءت بعد عدة إجراءات سبقت هذه الخطوة، منها تسلم وفرز الملفات، ثم إدخال الملفات المستوفية منظومة إعانة مرضى الأورام الخاصة بوزارة الصحة حسب الشروط التي نص عليها قرار وزير الصحة بالحكومة» .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي

داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر

الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية»: ضبط مطلوب في واقعة سرقة مصوغات ذهبية
«الداخلية»: ضبط مطلوب في واقعة سرقة مصوغات ذهبية
النيابة توضح حيثيات إرجاع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها بقصر بن غشير
النيابة توضح حيثيات إرجاع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها بقصر بن غشير
«ملتقى طنجة» يدعو إلى تسهيل إجراءات تنقل رؤوس الأموال بين ليبيا والمغرب
«ملتقى طنجة» يدعو إلى تسهيل إجراءات تنقل رؤوس الأموال بين ليبيا ...
«يونيسف» تشرع في بناء مراكز صديقة للأطفال والشباب بالجنوب
«يونيسف» تشرع في بناء مراكز صديقة للأطفال والشباب بالجنوب
استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة
استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
المزيد
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام...
منظمة الهجرة: أكثر من 704 آلاف مهاجر في ليبيا
منظمة الهجرة: أكثر من 704 آلاف مهاجر في ليبيا...
رئيس اتحاد مقاولات المغرب: وفد كبير من رجال الأعمال يزور ليبيا قريبا
رئيس اتحاد مقاولات المغرب: وفد كبير من رجال الأعمال يزور ......
استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة
استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة...
«يونيسف» تشرع في بناء مراكز صديقة للأطفال والشباب بالجنوب
«يونيسف» تشرع في بناء مراكز صديقة للأطفال والشباب بالجنوب...
المزيد