حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، في تسليم صكوك إعانات مالية لمرضى الأورام، وذلك بعد انتهاء عملية حصرهم وتقدير القيمة المالية للتعويضات الخاصة بهم، بحسب ما وزارة الصحة في هذه الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، أمس الخميس، بلجنة إعانة مرضى الأورام، بعد انتهاء أعمالها التي استمرت خلال الأسابيع الماضية بشأن تقدير قيمة الإعانات المالية.

تقديم صكوك الإعانات لمرضى الأورام

وأكدت الوزارة أنها «شرعت في تقديم صكوك الإعانات للمرضى، بدعم من رئيس الحكومة أسامة حماد، حسب القيمة المالية المخصصة لهذا الغرض من رئاسة الحكومة».

- ملفات مرضى الأورام على طاولة الحكومة المكلفة من النواب

وذكرت وزارة الصحة أن اللجنة المكلفة بحصر المرضى «أعدت تقديرات مالية حسب الآلية التي جرى اعتمادها من قبل في اجتماع اللجنة، وعرضها على وزير الصحة، بعد إنجازها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أُنشأت خصيصاً لهذا الغرض».

473 مريضا بالأورام مستحقين للإعانات

ونوهت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن «عدد المُستحقين من هذه الإعانات بلغ 473 مريضا بقيمة إجمالية مالية قدرها 9 ملايين و972 ألف دينار».

كما أكدت الوزارة أن «هذه النتائج جاءت بعد عدة إجراءات سبقت هذه الخطوة، منها تسلم وفرز الملفات، ثم إدخال الملفات المستوفية منظومة إعانة مرضى الأورام الخاصة بوزارة الصحة حسب الشروط التي نص عليها قرار وزير الصحة بالحكومة» .