ملفات مرضى الأورام على طاولة الحكومة المكلفة من النواب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب د. أسامة حماد مع وزير الصحة د. عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء، ملفات مرضى الأورام ومرضى نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

وتطرق اللقاء، الذي عقد في بنغازي، إلى أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها لتقديم خدماتها للمواطنين، وفق بيان حكومي.

مبالغ مالية عاجلة لسد أي نقص في مخازن المستشفيات

وحسب البيان، التزم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتذليل كافة المعوقات أمام الوزارة لأداء عملها على أكمل وجه، وتخصيص مبالغ مالية بشكلٍ عاجل لسد أي نقص في مخازن المستشفيات من حيث الأدوية والمستلزمات. وشدد حماد على «ضرورة متابعة صرف الأموال المخصصة وضمان توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطارئة بشكل عاجل ومتابعة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها».

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وفي يونيو الماضي، أصدر رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب تعليمات ببدء تنفيذ مشروع إنشاء مركز تأهيلي تعليمي لذوي الإعاقات الذهنية، بقطعة الأرض المملوكة للجمعية بمنطقة الزيتون في مدينة بنغازي، وإسناد المهمة لإحدى الشركات الوطنية.