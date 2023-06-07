حكومة حماد توافق على بدء مشروع نقل الركاب داخل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، الموافقة على بدء مشروع نقل الركاب داخل مدينة بنغازي، بتخصيص سيارات ركاب عامة بمواصفات عالية، ومؤمنة، تسهل حركة نقل المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة علي القطراني مع رئيس لجنة إدارة شركة إعمار ليبيا عبدالحميد موسى عوض، بحضور وزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الزراعة المهندس يونس سالم بوحسن، والمستشار القانوني بوزارة الزراعة عبدالباسط صالح، ومدير إدارة الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة ناصر محمد خطاب، والمستشار بشركة إعمار ليبيا عبدالباسط عوض الميار.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، موضوع الناقلة (بدر) المحتجزة في جمهورية بلغاريا، وكيفية الإفراج عنها في أقرب الآجال، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وأوضح القطراني أن الاجتماع يُعتبر استكمالاً لسلسلة اجتماعات سابقة، تركزت على مواضيع تخص وزارتي الزراعة والمواصلات، مشيراً إلى جاهزية الحكومة الليبية لتذليل كافة الصعاب ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها.

ولفت البيان إلى إعطاء الموافقة للبدء في عدة مشاريع، أبرزها الموافقة على استثمار مشروع غوط السلطان للدواجن والألبان، حيث أعطى الإذن للجنة الفنية باستلام المشروع والبدء في تطويره وتشغيله.