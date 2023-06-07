حماد يتعهد بالبحث عن بدائل واقعية للإمداد المائي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأربعاء، بدعم جهاز النهر الصناعي، والعمل مع المختصين على وضع خطة استراتيجية متكاملة للوضع المائي الليبي، والبحث عن بدائل واقعية للإمداد المائي للأجيال القادمة، من خلال تكليف لجنة بوضع تصور بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة، لإدارة جهاز النهر الصناعي وموقع خزان أجدابيا للتجميع والموازنة، حيث اطلع على سير العمل بمنظومات النهر الصناعي الحساونة سهل الجفارة، ومنظومة السرير - سرت - تازربو بنغازي، والسعة الاستيعابية لخزان أجدابيا للتجميع والموازنة.

وتطرق خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ناصر بو بطينة إلى وضع خطوط الإنتاج الرئيسية: تازربو- السرير- منظومة الحساونة - سهل اجفارة، ومنظومة السرير - سرت - تازربو – بنغازي، ومنظومة القرضابية – السدادة، ومراحل استكمال العمل فيها بعد استقرار الوضع الأمني بالمنطقة.

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خطة رفع الإنتاج.. واستكمال المشاريع المتوقفة

كما بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سبل إنجاح عمل مجلس إدارة الجهاز من أجل العمل على رفع القدرة الإنتاجية من المياه بحسب الخطة الحالية للجهاز، والتي تستهدف رفع الإنتاج من مليونين و200 ألف متر مكعب إلى مليونين و350 ألف متر مكعب قبل نهاية هذا العام، وتسخير إمكانات الحكومة من أجل المحافظة على الأمن المائي للدولة.

وتطرق حماد إلى إمكانية استئناف العمل بالمرحلة المتوقفة منذ سنوات في منظومات النهر الصناعي، وهي خط أجدابيا - طبرق القرضابية – السدادة، وبحث المعوقات أمام استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات ومحاولة إيجاد موارد التمويل اللازمة لها.