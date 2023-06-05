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مسؤول بالحكومة المكلفة من «النواب»: نسعى لبدائل توفر الأمن المائي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 02:56 مساء
مسؤول بالحكومة المكلفة من «النواب»: نسعى لبدائل توفر الأمن المائي الليبي
القطراني في ندوة الأمن المائي في ليبيا وأفاقه المستقبلية، 5 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أكد علي القطراني نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، سعي حكومته لبناء استراتيجية للأمن المائي عن طريق تغطية جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي في ليبيا من خلال إمداد خطوط مياه مشروع النهر الصناعي التي لم يجر مدها واستكمالها للمدن والمناطق التي تعاني شح المياه.

وأشار القطراني في افتتاح فعاليات الندوة العلمية بعنوان «الأمن المائي في ليبيا وأفاقه المستقبلية»، إلى «البحث عن بدائل توفر أمنا مائيا يفي بحاجة كل مواطن ليبي ويوفر المياه الصالحة له». وأكد أن «الحكومة الليبية تدعو للمحافظة على القيمة الجوهرية للمياه، والوصول إلى أمن مائي عبر تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تأمين المياه الكافية للإنسان والإنتاج».

الدبيبة في المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي
وفي منتصف مايو الماضي، نظمت أعمال المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا بجامعة طرابلس. وشارك في المؤتمر أكثر من 300 خبير ومهتم محلي بشؤون المياه، وعدد من المنظمات الدولية المختصة في شؤون المياه والأمن المائي.

- الدبيبة يؤكد ضرورة استكمال الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا
- شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا 
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وخلال المؤتمر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ضرورة استكمال الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا مع أهمية التنسيق مع إدارة جهاز النهر الصناعي لمعرفة المخزون الجوفي، مع تحديد تكلفة المتر المكعب من المياه وتوضيح الدعم المقدم للمواطن وتوجيهه إلى الاقتصاد في الاستهلاك.

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