بمشاركة ليبيا.. اعتماد الخطة الاستراتيجية الشاملة لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي خطته الاستراتيجية الشاملة وكذلك اللائحة المنظمة لعمله الداخلي وذلك بمشاركة ليبيا.

ومثل ليبيا في اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، بحسب ما أعلنه الديوان عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وأوضح الديوان أن الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي عبر تقنية «زوم» تناول الخطة الاستراتيجية الشاملة لمراجعة القوائم المالية المجمّعة للاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له المقدّمة من لجنة عمليات المراجعة بالاتحاد.

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وأوضح ديوان المحاسبة أن الاجتماع جرى خلاله «اعتماد الخطة الاستراتيجية الشاملة، إلى جانب اعتماد لائحة التنظيم الداخلي لعمل المجلس ولجنة المراجعة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الأخرى المنظمة لعمل المجلس».

ويضم مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي في عضويته ديوان المحاسبة الليبي إلى جانب 11 جهازا من الأجهزة العليا للرقابة.



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