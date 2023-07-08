ديوان المحاسبة الليبي يشارك في اعتماد التقرير النهائي لمراجعة حسابات «كوميسا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد مجلس المراجعين الخارجيين «كوبيا» في اجتماعه يومي الخميس والجمعة، التقرير النهائي لمراجعة حسابات منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» للسنة المالية 2022، بمقر الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية بالعاصمة الزامبية لوساكا.

ويضم مجلس المراجعين الخارجيين «كوبيا» الخاص بالمنظمة في عضويته كل من ليبيا واسواتيني وكينيا والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بحسب ما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك».

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وحضر اجتماع «كوبيا» رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان علاء المسلاتي، والمراجع العام بدولة كينيا نانسي كاتونغا، والمراجع العام بمملكة اسواتيني تيموثي ماكسوبيلا، والمراجع العام بالكونغو الديمقراطية فكتور باندامادي، واليد ادوارد اكول نائب المراجع العام بأوغندا.‏

وتأتي عضوية ديوان المحاسبة الليبي في اللجنة المشار إليها لمدة ثلاث سنوات بدأت عام 2020، وتضم منظمة الكوميسا في عضويتها 21 ‏دولة أفريقية، وتعد أكبر سوق للتجارة والاستثمار في القارة.