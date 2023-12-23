حبس مأمور ضبط قضائي بتهمة تلقيه رشوة لإدخال أقراص مخدرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، ضبط مأمور ضبط قضائي بتهمة تلقيه رشوة مقابل إدخال 208 آلاف و600 قرص مخدر دون تفتيش جمركي.

جاء ذلك بعدما حقق وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي في واقعة عرض عطية مقابل سماح مأمور الضبط القضائي بمرور مستوعب بحري دون خضوعه لأنظمة التفتيش الجمركي، وفق بيان صادر عن المكتب.

وقصد المحقق محل وجود البضاعة التي استهدف عارض الرشوة إدخالها إلى البلاد دون إفصاح، فاستوثق من بياناتها الجمركية ثم أخذ في تفتيش المستوعب لغرض البحث عن أية مواد خارجة عن دائرة التعامل، فترتب عن الإجراء ضبط 208 آلاف و600 قرص ذي تأثير على العقل.



وبعد الانتهاء من التفتيش عين المحقق حلقة المشتبه بهما في واقعة عرض الرشوة واستجوابهما، ثم أمر بحبسهما على ذمة القضية.

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