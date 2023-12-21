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مؤسسة الاستثمار تستكمل إعداد قوائمها المالية المجمعة لأول مرة في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 07:15 مساء
مؤسسة الاستثمار تستكمل إعداد قوائمها المالية المجمعة لأول مرة في تاريخها
رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار علي محمود حسن في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، الأحد 17 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
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استكملت المؤسسة الليبية للاستثمار إعداد قوائمها المالية المجمعة لأول مرة منذ تأسيس الصندوق السيادي الليبي في العام 2006، الذي يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 68.4 مليار دولار في كل من أفريقيا وأوروبا وأسيا وأميركا الشمالية، بحسب آخر تقييم أُجري في العام 2019.

وأعلنت المؤسسة في بيان، اليوم الخميس، «الانتهاء من إعداد القوائم المالية المجمعة لها ولكافة الشركات والصناديق والمحافظ التابعة لها، بالتعاون مع شركة (ديلويت) أحد أكبر الخبراء الدوليين المتخصصين في أعمال المحاسبة والتدقيق، والتي أشرفت على تنقيح القوائم وتقييمها»، مؤكدة «أن جميع الأعمال المتعلقة بتجميع وتحليل البيانات المالية المجمعة قد اكتملت بنجاح وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعترف بها».

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وقالت المؤسسة إن فريقها «المتخصص في المحاسبة والتدقيق كرس جهودا كبيرة ومتواصلة لضمان جودة ودقة القوائم المالية المجمعة بالتعاون مع شركاء المؤسسة الدوليين، وجرى تحليل البيانات المالية بعناية فائقة لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تعكس صورة شاملة عن الوضع المالي لمجموعة المؤسسة، في سابقة هي الأولى في تاريخها ضمن معيار موحد للتقارير المالية يلبي احتياجات المؤسسة الليبية للاستثمار وأصحاب المصلحة لاتخاذ أفضل القرارات الاستراتيجية على مستوى المجموعة ويضمن السيطرة على العمليات وإدارة المخاطر، فضلاً عن تحديد وتسوية المشاكل المحاسبية الموروثة».

واعتبرت المؤسسة الليبية للاستثمار أن «اكتمال هذا المشروع إنجاز هام يستند إلى التفاني والخبرة والالتزام الذي أبداه فريقها منذ إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي في يونيو من العام 2021»، موضحة أن إعلانها اليوم «عن ثمار جهود المؤسسة في هذا المجال يأتي تزامناً مع الاجتماع العادي الأول لعام 2023 الذي عقده مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار واستعرض فيه عدداً من المواضيع الهامة وعلى رأسها القوائم المالية المجمعة».

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