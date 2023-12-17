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مؤسسة الاستثمار تستعرض تقرير المراجع الخارجي لحسابات السنوات السابقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 07:28 مساء
مؤسسة الاستثمار تستعرض تقرير المراجع الخارجي لحسابات السنوات السابقة
الاجتماع العادي الأول للعام 2023 لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)
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استعرض مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال اجتماعه العادي الأول للعام 2023، تقرير المراجع الخارجي لحسابات المؤسسة عن السنوات السابقة وخطة المؤسسة للعام المقبل 2024، ونشاط مجلس إدارة المؤسسة للعام 2023، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، اجتماعه العادي الأول للعام 2023، برئاسة أمين مجلس أمناء المؤسسة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وحضور أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة، وفريق شركتي «ديلويت» و«إرنست وينغ» العالميتين، باعتبارهما المراجع الخارجي للمؤسسة.

إجراءات مؤسسة الاستثمار بشأن الأصول والحجوزات القضائية
وقالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن الاجتماع «خُصِّص لاستعراض تقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، واستعراض تقرير المراجع الخارجي لحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار عن السنوات السابقة، وكذلك خطة المؤسسة للعام 2024».

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وأضافت أن رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة، علي محمود، قدم خلال الاجتماع عرضًا ضوئيًا يبين مطابقة الحسابات والقوائم المالية، وإعداد القوائم المالية المجمعة، وإجراءات المؤسسة بشأن الحجوزات القضائية بالتعاون مع إدارة القضايا ومكتب النائب العام، ومراجعة إدارة أموال المؤسسة في عدد من المؤسسات المصرفية والاقتصادية المحلية والدولية.

تقارير المراجع الخارجي لمؤسسة الاستثمار
كما قدم فريق شركة «ديلويت» العالمية الخطوات المتخذة خلال السنوات الماضية بهدف الوصول إلى القوائم للتقارير المالية المجمعة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية، بالنظر إلى أن هذه القوائم لم تُقرّ منذ العام 2008. وعرض فريق شركة «إرنست وينغ» العالمية، نشاط الشركة مع المؤسسة باعتبارها المراجع الخارجي، بيّن الأصول المالية للمؤسسة والجهات التابعة لها التي رُوجعت ماليًا في تقريرها المنجز في منتصف العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن فريق شركة «إرنست وينغ» أكد «أن خطة العمل تشمل ضرورة وجود دليل ممارسة وفق المعايير الدولية للشركة والشركات التابعة، وكذلك التأكد من الحكومة في عمل المؤسسة والانخراط في مبادرة سنتياغو، وكذلك التأكد من محاربة الفساد ودعم الإرهاب وغسيل الأموال، وضرورة وجود ميكنة تُسهم في إعداد القوائم المجمعة، إلى جانب ضرورة جرد الالتزامات باعتبارها خطوة ضرورية في عمل المراجعة».

التعاون مع المؤسسات الدولية وتقديم الخطط الاستثمارية
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية المعتمدة لإنجاز القوائم المالية المجمعة، وإجراءات المراجعة لجميع حسابات أصول المؤسسة، والعمل وفق المعايير الدولية للتقارير المالية، منبهًا إلى أن المؤسسة تأخرت خلال السنوات الماضية في إعداد القوائم المجمعة، وتكليف مراجع دولي خارجي، لضمان شفافية الإجراءات.

وأشاد الدبيبة بالجهود المبذولة حاليًا من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار لإنجاز هذا الملف المهم والأساسي، مطالبًا مجلس إدارة المؤسسة، «بضرورة تقديم الخطط الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، باعتبارها الصندوق السيادي الليبي، مع مراعاة معايير الشفافية والإفصاح عن جميع إجراءاته».

الاجتماع العادي الأول للعام 2023 لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)
الاجتماع العادي الأول للعام 2023 لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)
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