«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، رفع آخر الحجوزات القضائية المفروضة على أصولها في فرنسا من قبل أطراف وشركات دولية سعت لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.

وقال القريو في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المؤسسة تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، حيث قضت محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخي 16 و23 نوفمبر الجاري.

«مؤسسة الاستثمار»: لا حجوزات قضائية على الأصول الليبية في فرنسا

وشدد على عدم وجود أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، لأول مرة منذ العام 2013، لافتًا إلى أن ذلك «يؤكد نجاح المؤسسة في استراتيجية حفظ وحماية أصولها التي تنتهجها، ويعزز حرصها على استقلاليتها باعتبارها صندوقًا سياديًا يدير أموالها لصالح الشعب الليبي».

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وبذلك، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع بلجيكا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا بالمخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.

ورحبت المؤسسة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023 والذي أكد استعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.

«مؤسسة الاستثمار» تخطط لإعادة استثمار أصولها

وقال القريو إن المؤسسة سوف تقدم خلال الفترة المقبلة خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها، بما يضمن المحافظة على قيمتها بالتنسيق مع مجلس الأمناء.

وفي أغسطس الماضي، أبدت لجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، «استعدادها» لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار، و«وضعها موضع اهتمام وأولوية بالفترة المقبلة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة» وفق ما أعلنته المؤسسة آنذاك.