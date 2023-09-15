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مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 06:05 مساء
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا المناطق المنكوبة
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، اليوم الجمعة، إن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قرر تخصيص قيمة مالية لم يحددها، توجه مباشرة لدعم الأسر والضحايا بالمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي مطلع الأسبوع الجاري، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وأوضح القريو في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مؤسسة الاستثمار وجهت جميع المحافظ والصناديق والشركات التابعة لها للبدء الفوري بتقديم الدعم النوعي والفني واللوجستى للمناطق المنكوبة، وتسخير كل الإمكانات المتوفرة في الدول المتواجد بها استثمارات ليبية لدعم هذه المناطق.
 
مؤسسة الاستثمار تسهم في جهود الإعمار
وأكد مستشار مؤسسة الاستثمار أن المؤسسة ستسهم  في جهود الإعمار وفق الخطة التي تضعها الدولة بعد الانتهاء من إنقاذ الأرواح وانتشال الجثامين ومسح الأضرار ووضع مخطط لإعمار المناطق المتضررة.

وأشار القريو إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء متابعة مؤسسة الاستثمار جهود الإنقاذ في المناطق المنكوبة، نتيجة كارثة العاصفة «دانيال»، وتقدم بالتعازي إلى أهالي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الجمعة، إن حجم الكارثة في ليبيا الناتجة عن انهيار سدين وجسور بتأثير من عاصفة «دانيال»، ما زال مجهولًا.

وتابع غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف، «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم» الكارثة، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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