مجلس الأمناء يصادق على الحسابات والبيانات المالية لمجموعة مؤسسة الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

صادق مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على الحسابات والبيانات المالية لمجموعة المؤسسة، والخطة الاستثمارية قصيرة المدى لحماية أصولها، على ما أفاد المستشار الإعلامي للمؤسسة لؤي القريو «بوابة الوسط».

وعقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، اجتماعه العادي الأول للعام 2023، بمدينة طرابلس برئاسة الدبيبة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة.

أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار

وقال القريو في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة نشاط المؤسسة، واستعرض مجموعة من التقارير والمذكرات، وعرض خلاله رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود حسن تقريرًا بشأن أنشطة المؤسسة تضمن بيانًا عن نشاط مجلس الإدارة وأهم الأعمال المنجزة.

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وأضاف القريو أن شركة «ديلويت» قدمت خلال الاجتماع النتائج النهائية لأعمال القوائم المالية المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها وفق المعايير الدولية للمحاسبة (IFRS)، كما قدم فريق شركة «إرنست أند يونغ» الدولية عرضًا ضوئيًا حول المصادقة على البيانات والحسابات المالية لمجموعة المؤسسة لإعداد القوائم المالية المجمعة، وخطة المراجعة للسنوات «2020 – 2021 – 2022».

كما عرض مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة علي محمود حسن، على مجلس الأمناء «خطة الاستثمار قصيرة المدى التي تهدف لحماية الأصول والمحافظة على قيمتها».

مخرجات اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار

وأكد القريو لـ«بوابة الوسط» أن اجتماع مجلس أمناء المؤسسة جرى خلاله «المصادقة على الحسابات والبيانات المالية لمجموعة المؤسسة» وخطة عمل المؤسسة التي «تشمل إعداد دليل محاسبة وفق المعايير الدولية للمؤسسة والشركات التابعة، وكذلك التأكد من الحوكمة في عمل المؤسسة والانخراط في مبادئ سنتياغو» المحاسبية الدولية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة الاستثمار قصيرة المدى التي قدمتها إدارة المؤسسة.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن مجلس الأمناء أبدى ترحيبه بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023 والذي أبدى خلاله مجلس الأمن «استعداده للنظر في السماح بإدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بما يسمح بإعادة إستثمارها للمحافظة على قيمتها».

وذكر القريو أنه على القرار الأخير لمجلس الأمن، وجَّه مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أهمية «تنفيذ خطة الاستثمار المعروضة وفق البرنامج الزمني المقترح بما يضمن المحافظة على قيمة الأصول المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي».

وفي ختام الاجتماع، طالب الدبيبة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بتطوير الخطط الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها باعتبارها الصندوق السيادي الليبي مع مراعاة «معايير الشفافية والإفصاح عن جميع إجراءاته» وفق القريو.

رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار علي محمود حسن خلال مشاركته في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، الأحد 17 ديسمبر 2023. (مؤسسة الاستثمار)