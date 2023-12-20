  • Alwasat News
Atwasat

أول موقف لرئاسة «النواب» بعد إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.. ماذا قالت؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 12:22 صباحا
أول موقف لرئاسة «النواب» بعد إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.. ماذا قالت؟
لقاء سابق بين عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (أرشيفية: مجلس النواب)
alwasat radio

أبلغت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بقرار سابق للمجلس يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة. 

جاء ذلك بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، التي استعرض فيها موقف الأطراف السياسية الليبية من مبادرته بعقد قمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وخاطبت رسالة صادرة عن مدير مكتب رئاسة مجلس النواب الثلاثاء باتيلي بالقول «بناء على تعليمات هيئة رئاسة محلس النواب نحيل إليكم قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023 الصادر في 13 ديسمبر 2023..»

وحسب نص القرار المشار إليه فقد «رفص مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة المنتهية الولاية»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. وأضاف القرار إنه «يحب طرح قرار مشاركة المجلس من عدمه تحت قبة البرلمان».

إحاطة باتيلي
موقف رئاسة مجلس النواب جاء بعد ساعات من إحاطة باتيلي أمام مجلس النواب، التي قال فيها إن «بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».

- 3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر 
- محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا
- «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» ننشر نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

وبشأن موقف رئيس مجلس النواب من المبادرة الأممية، قال باتيلي «وضع السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، شرطاً لمشاركته بأن يركز جدول الأعمال على تشكيل «حكومة جديدة تعنى بالانتخابات»، في الوقت الذي يرفض فيه أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية والسيد الدبيبة».
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي

لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي
الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية

الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم

باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع الاجتماعات التحضيرية دون شروط

الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع ...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان

الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
حبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا 13 شهرا

حبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا 13 شهرا
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
ماذا قال نورلاند عن دور كشافة ليبيا في فيضانات درنة؟
ماذا قال نورلاند عن دور كشافة ليبيا في فيضانات درنة؟
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والتقني بين ليبيا والمغرب في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والتقني بين ليبيا والمغرب في ...
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش»
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش»
في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب الليبي (فيديو)
في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
أول موقف لرئاسة «النواب» بعد إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.. ماذا قالت؟
أول موقف لرئاسة «النواب» بعد إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.. ......
75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية
75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية...
نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار مصراتة
نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار ......
في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب الليبي (فيديو)
في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب ......
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش»
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش»...
المزيد