أول موقف لرئاسة «النواب» بعد إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.. ماذا قالت؟

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بقرار سابق للمجلس يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، التي استعرض فيها موقف الأطراف السياسية الليبية من مبادرته بعقد قمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وخاطبت رسالة صادرة عن مدير مكتب رئاسة مجلس النواب الثلاثاء باتيلي بالقول «بناء على تعليمات هيئة رئاسة محلس النواب نحيل إليكم قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023 الصادر في 13 ديسمبر 2023..»

وحسب نص القرار المشار إليه فقد «رفص مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة المنتهية الولاية»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. وأضاف القرار إنه «يحب طرح قرار مشاركة المجلس من عدمه تحت قبة البرلمان».

إحاطة باتيلي

موقف رئاسة مجلس النواب جاء بعد ساعات من إحاطة باتيلي أمام مجلس النواب، التي قال فيها إن «بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».

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وبشأن موقف رئيس مجلس النواب من المبادرة الأممية، قال باتيلي «وضع السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، شرطاً لمشاركته بأن يركز جدول الأعمال على تشكيل «حكومة جديدة تعنى بالانتخابات»، في الوقت الذي يرفض فيه أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية والسيد الدبيبة».



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