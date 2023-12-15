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باتيلي: نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية للوصول إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 03:51 مساء
باتيلي: نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية للوصول إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية
لقاء باتيلي مع مجموعة من النشطاء الشباب، 13 ديسمبر 2023. (البعثة الأممية)
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جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي دعوته إلى عقد اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات قائلا: «نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معا للتوصل إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية»، وسبق أن سمى تلك الأطراف وهي: «المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي».

جاء ذلك خلال حديثه في ورشة عمل نظمتها البعثة الأممية بمشاركة 15 من النشطاء الشباب من مناطق مختلفة من ليبيا، وذلك للعمل ضمن مجموعات لتحديد الأفكار الرئيسية للحلول والاقتراحات بشأن سبل تعزيز جهود البعثة في جمع الأطراف المختلفة لإيجاد السبيل نحو اجراء الانتخابات وإنهاء الانسداد السياسي الراهن، وفق بيان البعثة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

باتيلي يستمع إلى توصيات شبابية
وقدمت المجموعات المكونة من ثماني شابات وستة من الشباب خلاصة أفكارهم إلى باتيلي، في لقاء يوم الأربعاء الماضي، حيث استمع فيها إلى أفكارهم وأجاب فيها على أسئلتهم.

وأوصت المجموعة الشبابية بضمان الشمولية ومشاركة الشباب مع زيادة تمثيلهم في البرلمان وتعزيز نسبة مشاركة الشباب في الاجتماعات السياسية بما في ذلك مع الأطراف الخمسة المعنية، ووضع ميثاق وطني توقّع عليه جميع الأطراف السياسية المعنية ويتضمن إطاراً زمنياً متفقاً عليه للعملية الانتخابية، وزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي المناصب الوزارية.

كما طرح الشباب مقترحاتهم بخصوص توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين العملية السياسية وضمان ولائها لوطنها وليس للأفراد، وفرض عقوبات على المعرقلين وتسميتهم علنا، داعين إلى تعزيز قدرات وإمكانات الشباب والأحزاب السياسية لرفع أصواتهم والقيام بحملاتهم الانتخابية، ودعم جلسات الحوار بين الأجيال بين الشباب والمجتمع بشكل عام لبناء التفاهم والتوفيق بين قادة المجتمع الحاليين وقادة المستقبل واحتياجاتهم.

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وحثوا على القيام بحملة توعية للشباب ودورهم في العملية السياسية والانتخابات، وزيادة القدرة والإمكانات والدعم لرواد الأعمال الشباب كي يتمكنوا من التغلب على البطالة والقضايا الاقتصادية.

دعم الشباب لأجل استئناف العملية الانتخابية
من جانبه، أكد باتيلي أن الشباب عنصر جوهري في مستقبل ليبيا، مشيرا إلى أنه «في سبيل بناء دولة تنعم بالسلام والديمقراطية وتشمل الجميع، نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معاً للتوصل إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية»، وأضاف أن هذا سيفتح بابا جديدا لليبيا وشبابها ومستقبلها.

وقال المبعوث الأممي: «ينبغي على الشباب الليبي المجاهرة بأصواتهم وإبلاغ قادتهم بأنهم يريدون للعملية السياسية أن تمضي قدماً وأن عليهم تسوية خلافاتهم سلميا»، مضيفا أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلاد أن تتقدم بها إلى الأمام».

وأكد الممثل الخاص باتيلي للمشاركين أنه سيجرى نقل أفكارهم واقتراحاتهم ومخاوفهم، إلى جانب أفكار ومقترحات الأطراف المعنية الأخرى، إلى الأطراف السياسية الخمسة الرئيسية في اجتماعاتهم المرتقبة.

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