بابا الفاتيكان: الحرب في غزة وأوكرانيا «هزيمة بدون منتصرين»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس في رسالة عيد الميلاد الإثنين إلى إنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا اللتين ألقتا بظلالهما على الاحتفالات بعيد الميلاد هذا العام.

وفي وقت سابق، قال البابا مساء الأحد خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان «قلبنا الليلة هو في بيت لحم، حيث لا يزال أمير السلام يتعرّض للرفض من قبل منطق الحرب الخاسر مع هدير الأسلحة الذي يمنعه اليوم أيضًا من أن يكون له موضِعٌ في العالم».

«لا للحرب»

وفي رسالته إلى مدينة روما والعالم لمناسبة عيد الميلاد، قال بابا الفاتيكان الإثنين أمام حشود بالآلاف تجمّعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان «أن نقول نعم لرئيس السلام (المسيح) يعني أن نقول لا للحرب، ولكلّ حرب، ولمنطق الحرب نفسه، رحلة بدون هدف، وهزيمة بدون منتصرين، وجنون بدون أعذار».

وتابع «أحمل في قلبي الألم من أجل ضحايا الهجوم الآثم الذي وقع في 7 أكتوبر، وأجدّد ندائي المُلِحّ للإفراج عن الرّهائن الذين ما زالوا محتجزين».

وأضاف «أطلب أن تتوقّف العمليّات العسكريّة، مع نتائجها المرعبة التي تتسبب بسقوط ضحايا مدنيّين أبرياء، وأن تتمّ معالجة الوضع الإنسانيّ اليائس من خلال السّماح بوصول المساعدات». وأعرب البابا عن تمنّيه في أن يحلّ السلام «في إسرائيل وفلسطين، حيث تهزُّ الحرب حياة تلك الشعوب».

من جهة أخرى دعا البابا إلى «السّلام لأوكرانيا». وقال «لنجدّد قربنا الروحيّ والإنساني من هذا الشّعب المعذّب»، داعيًا أيضًا إلى حلّ الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا والقوقاز.

ومدينة بيت لحم مهد يسوع المسيح بحسب التقليد في الضفة الغربية المحتلة هجرها الحجاج هذا العام وألغت الجزء الأكبر من احتفالات عيد الميلاد بسبب القتال في قطاع غزة.

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وقالت الطالبة نيكول نجار (18 عامًا) في ساحة المهد المهجورة «الكثير منهم يموتون من أجل هذه الأرض، ومن الصعب جدًا الاحتفال بأي شيء بينما يموت شعبنا».

ومقابل كنيسة المهد نُصب عمل فني يستحضر مأساة غزة بدلًا من المغارة وشجرة عيد الميلاد الضخمة، وهما تمثالان رماديان لمريم العذراء ويوسف وسط ركام وصفائح معدنية وراء أسلاك شائكة.

واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي بسبب هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية الذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، حسب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وردا على ذلك توعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على الحركة الفلسطينية وقصفت قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 20674 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لحكومة حماس.

«يوم عيد ميلاد جديد»

وبعد نحو عامين من بدء روسيا غزوها لبلادهم، شارك الأوكرانيون الأرثوذكس في الشعائر الدينية اعتبارا مساء الأحد للاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بحسب التقويم الغربي للمرة الأولى في تاريخهم في إشارة تحدٍّ لروسيا.

وقالت أولينا في أوديسا «نعتقد أنه ينبغي لنا حقًا أن نحتفل بعيد الميلاد مع العالم أجمع، بعيدًا عن موسكو. بالنسبة لي، هذه هي الرسالة الجديدة الآن».

ويعد تغيير تاريخ الاحتفال بعيد الميلاد جزءًا من الخطوات التي اتخذتها أوكرانيا منذ بداية الغزو للابتعاد عن إرث الإمبراطوريتين الروسية والسوفياتية.