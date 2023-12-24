بيت لحم تُحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عملياته في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تُحيي مدينة بيت لحم ليل الأحد عيد ميلاد السيد المسيح بحزن وصمت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كثَّف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب القطاع مع إقرار رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بـ«الثمن الباهظ» الذي يتكبده في غزة.

وغابت مظاهر العيد في كنيسة المهد حيث جرت الاستعاضة عنها بالصلوات والدعوات لحلول السلام بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الأكثر حصدًا للأرواح في تاريخ الحروب بين الاحتلال والفلسطينيين، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، وأكثر من 54 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

وبحسب الوزارة في بيان اليوم، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، و54 ألفًا و36 مصابًا، مشيرة إلى تسجيل 166 شهيدًا و384 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الصهيوني.

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وأكد جيش الاحتلال عزمه على مواصلة عملياته في جنوب القطاع، وأقر بتكبُّد مزيد من الخسائر البشرية، وأعلن الأحد أن حصيلة قتلاه في القطاع بلغت 154 عسكريًا، إثر مقتل عشرة السبت في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبّدها منذ بدأ هجومه البري في 27 أكتوبر.

يأتي ذلك بينما يستعد المسيحيون في الأراضي الفلسطينية لإحياء عيد الميلاد في غياب مظاهره عن مهد المسيح، مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وألغت بلدية بيت لحم الاحتفالات على خلفية الحرب في غزة. وغابت شجرة الميلاد ومظاهر الفرح في المدينة التي كان العيد يجذب إليها الآلاف سنويًا.

بابا الفاتيكان: «قلبُنا الليلة في بيت لحم»

وقال بابا الفاتيكان فرنسيس خلال قداس الميلاد في الفاتيكان «قلبُنا الليلة في بيت لحم، حيث ما زال أمير السلام يرفضه منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعًا في العالم».

من جهته، وصل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا باحة كنيسة المهد واضعًا الكوفية الفلسطينية حول عنقه. وتقدم البطريرك أطفال من الكشافة الذين استعاضوا عن الآلات الموسيقية الاحتفالية، بلافتات كتب فيها «فلتتوقف الحرب الآن» و«طوبى لصانعي السلام».

وقال البطريرك «قلوبنا مع غزة، إلى كل الناس في غزة، لكن على وجه الخصوص إلى رعيتنا المسيحية في غزة التي تعاني، لكننا نعرف أننا لسنا الوحيدين الذين نعاني». وتابع «نحنا هنا لنصلّي ونطلب ليس فقط وقفًا لإطلاق النار، وقف إطلاق النار ليس كافيًا، علينا أن نوقف هذه الأعمال العدائية وأن نطوي الصفحة لأن العنف لا يولّد إلا العنف».



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