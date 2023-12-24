أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبوعبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا.

وتابع أبوعبيدة خلال بيان صدر عنه اليوم الأحد: «مجاهدونا قتلوا 48 جنديًا صهيونيًا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر».

وأشار أبوعبيدة: «كما تم استهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين في وحدة «يهلوم» وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو».

دك مقرات وغرف القيادة الميدانية

وأكد أبوعبيدة: «دك مجاهدو القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في جميع محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية».

- المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للتحصينات وتدمر 4 دبابات للاحتلال (شاهد)

- تقرير لـ«رويترز»: كتائب القسام حولت شوارع غزة إلى متاهة مميتة لجنود الاحتلال الإسرائيلي

- «وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلو المقاومة خلال المعارك مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليوم في مختلف المحاور بقطاع غزة.

استهداف جنود الاحتلال في محاور القتال

وأظهر الفيديو عمليات استهداف جنود الاحتلال في محاور القتال المختلفة بقطاع غزة، باستخدام القناصة أو العبوات المضادة للتحصينات والأفراد، كذلك تناول الفيديو عددًا من المعدات التي تمكن عناصر المقاومة من الاستيلاء عليها من جنود الاحتلال.

سبق وأن نشر الإعلام الحربي التابع لفصائل «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد مصورة لطائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية تمكنت من إسقاطها وسط قطاع غزة.

وكانت «سرايا القدس» قالت إنها أسقطت طائرة إسرائيلية من طراز «Skylark-1» بدون طيار كانت تحلق في سماء المنطقة الوسطى وأخرجتها من الخدمة.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ما هي أسلحة حماس الجديدة التي تمكنها من المواجهة حتى الآن؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟