  • Alwasat News
Atwasat

أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 09:49 مساء
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال 4 أيام
الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أبوعبيدة. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبوعبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا.

وتابع أبوعبيدة خلال بيان صدر عنه اليوم الأحد: «مجاهدونا قتلوا 48 جنديًا صهيونيًا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر».

وأشار أبوعبيدة: «كما تم استهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين في وحدة «يهلوم» وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو».

دك مقرات وغرف القيادة الميدانية
وأكد أبوعبيدة: «دك مجاهدو القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في جميع محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية».

-  المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للتحصينات وتدمر 4 دبابات للاحتلال (شاهد)
-  تقرير لـ«رويترز»: كتائب القسام حولت شوارع غزة إلى متاهة مميتة لجنود الاحتلال الإسرائيلي
-  «وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلو المقاومة خلال المعارك مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليوم في مختلف المحاور بقطاع غزة.

 استهداف جنود الاحتلال في محاور القتال
وأظهر الفيديو عمليات استهداف جنود الاحتلال في محاور القتال المختلفة بقطاع غزة، باستخدام القناصة أو العبوات المضادة للتحصينات والأفراد، كذلك تناول الفيديو عددًا من المعدات التي تمكن عناصر المقاومة من الاستيلاء عليها من جنود الاحتلال.

سبق وأن نشر الإعلام الحربي التابع لفصائل «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد مصورة لطائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية تمكنت من إسقاطها وسط قطاع غزة.

وكانت «سرايا القدس» قالت إنها أسقطت طائرة إسرائيلية من طراز «Skylark-1» بدون طيار كانت تحلق في سماء المنطقة الوسطى وأخرجتها من الخدمة.
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ما هي أسلحة حماس الجديدة التي تمكنها من المواجهة حتى الآن؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 شهيدا

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 ...
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة...
معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم

معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للتحصينات وتدمر 4 دبابات للاحتلال (شاهد)
المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة ...
تونس.. انتخابات محلية ينقصها «الحماس» لتشكيل الغرفة الثانية للبرلمان
تونس.. انتخابات محلية ينقصها «الحماس» لتشكيل الغرفة الثانية ...
«كانوا مستعدين للموت في سبيل حماية أرواحنا».. أسيرة إسرائيلية عن تعامل المقاومة الفلسطينية معها
«كانوا مستعدين للموت في سبيل حماية أرواحنا».. أسيرة إسرائيلية عن ...
الحوثيون: صاروخ أميركي لم يتمكن من إصابة طائرة يمنية وانفجر قرب سفينة بالبحر الأحمر
الحوثيون: صاروخ أميركي لم يتمكن من إصابة طائرة يمنية وانفجر قرب ...
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال 4 أيام
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية...
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة...
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
المزيد
«الصحة الفلسطينية»: 60 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخيم وسط غزة
«الصحة الفلسطينية»: 60 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخيم وسط ......
الجيش الأردني يُنزل مساعدات جوية لمحاصرين في كنيسة بغزة
الجيش الأردني يُنزل مساعدات جوية لمحاصرين في كنيسة بغزة...
بيت لحم تُحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عملياته في غزة
بيت لحم تُحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي......
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال 4 أيام
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير......
الحوثيون: صاروخ أميركي لم يتمكن من إصابة طائرة يمنية وانفجر قرب سفينة بالبحر الأحمر
الحوثيون: صاروخ أميركي لم يتمكن من إصابة طائرة يمنية وانفجر ......
المزيد