«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فيديو تعلق فيه على ادعاء الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف نفق في غزة، بطول 4 كيلو مترات.

وعلقت كتائب القسام على الفيديو، بعبارة «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت»، فيما أظهرت مشاهد عمليات لعناصر من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنها تمت باستخدام الفيديو المكتشف، حسبما أظهر الفيديو الذي نقلته قناة الجزيرة القطرية.

والأحد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اكتشف «أكبر نفق لحماس» في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 2.5 ميل).

النفق ينتهي قبل معبر إيريز

وقال جيش الاحتلال، إن النفق، الذي تم تأمينه «قبل بضعة أسابيع» ولكن تم الكشف عنه للجمهور، الأحد، واسع بما يكفي لقيادة مركبة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترًا (أكثر من 160 قدمًا) تحت الأرض ومجهز بالكهرباء والتهوية وأنظمة الاتصالات.

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ولا يعبر النفق إلى كيان الاحتلال ولكنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيريز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين الاحتلال وغزة، بحسب بيان جيش الاحتلال.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، لليوم الـ73 والذي خلف نحو 20 ألف شهيد و51 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.