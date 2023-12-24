المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للتحصينات وتدمر 4 دبابات للاحتلال (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، خوض معارك واشتباكات في إطار التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام تمكُّن مقاتيلها من استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح. وتمكن مقاتلو كتائب القسام من قنص 3 جنود إسرائيليين أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا بقذائف «الياسين 105» على مشارف منطقة جباليا البلد شمال غزة. كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا أخرى بقذيفة «الياسين 105» في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية

وأعلنت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «التاندوم» في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة. كما أعلنت أنها قصفت «التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون».

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واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، وقدّم حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ اجتياحه للقطاع أواخر أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال، إن 8 جنود وضباط قُتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد. وفي السياق ذاته، قدم الاحتلال حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ أن شنّت المقاومة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبرالماضي. وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن «485 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة».