بالفيديو.. «القسام» تطلق رشقة صواريخ «إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية» وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، فيما قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على «أراضينا المحتلة» «إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية»، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، مجموعة صواريخ معدة للإطلاق كتب عليها أسماء عدد من الشهداء الفلسطينيين من عناصر المقاومة في الضفة الغربية.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط مصابين أو وقوع أضرار في عملية الإطلاق التي تظهر على ما يبدو أن حماس تحتفظ بقدرات صاروخية بعيدة المدى حتى مع مواصلة كيان الاحتلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة، الذي دخل أسبوعه الحادي عشر، بحسب وكالة «رويترز».

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه «حتي بعد 74 يوما من الحرب، تدوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل».

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في سياق متصل، قالت كتائب القسام إنها استهدفت «جيب» تابع للاحتلال من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل.

كما أعلنت عن تدمير آلية إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها.