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ناقلتا نفط تتعرضان لهجومين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 10:04 صباحا
ناقلتا نفط تتعرضان لهجومين في البحر الأحمر
مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية من طراز أرلي بيرك يو إس إس كارني (DDG 64)، العاملة في البحر الأحمر. (القيادة المركزية الأميركية)
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أعلن الجيش الأميركي أن ناقلتي نفط ترفعان العلمين النرويجي والهندي أبلغتا عن تعرضها لهجوم بطائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون في اليمن خلال عبورهما البحر الأحمر.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناقلة «إم في سايبابا» المملوكة للغابون وهي ناقلة نفط خام مملوكة للجابون وترفع العلم الهندي، تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

الهجومان الرابع والخامس عشر
ولفتت «سنتكوم»، إلى أن السفينة «إم في بلامانين»، وهي ناقلة كيماويات/نفط ترفع العلم النرويجي وتملكها وتديرها، أبلغت عن اقتراب طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين من الهجوم في اتجاه واحد دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

- حريق في سفينة «مرتبطة بإسرائيل» بالمحيط الهندي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، فإن هذا الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر الماضي، عندما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية منع عبور السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تضامنا مع قطاع غزة ورفضا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق المواطنين العزل.

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