غوتيريس: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لتلبية احتياجات أهل غزة و«إنهاء كابوسهم»

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التأكيد على أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية الاحتياجات الماسة للفلسطينيين في غزة، و«إنهاء كابوسهم المستمر».

وأعرب الأمين العام في مؤتمر صحفي، عن أمله في أن يساعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الجمعة، في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك في نهاية المطاف.

ودعا قرار مجلس الأمن الجمعة، إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية، دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.

واتخذ القرار بعد مفاوضات شاقة، وجرى اعتماده بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو «كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق إلى غزة»، واتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، و«تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية».

وقال غوتيريس إنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة، فيما يستمر القصف الإسرائيلي المكثف والعمليات البرية والعدوان الغاشم، والذي خلف استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني في القطاع، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

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وبحسب الأمم المتحدة، أُجبر نحو 1.9 مليون فلسطيني - أي 85% من سكان غزة- على ترك منازلهم، فيما يعاني النظام الصحي بشدة، إذ تتعامل المستشفيات في الجنوب مع ما لا يقل عن أعداد من المرضى والجرحى تزيد بثلاثة أضعاف عن طاقتها، أما في الشمال، «فهي بالكاد تعمل».

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، تلوح في الأفق مجاعة واسعة النطاق، ويواجه أكثر من نصف مليون شخص - أي ربع السكان - ما يصنفه الخبراء بمستويات كارثية من الجوع. ويعيش أربعة من كل خمسة من الأشخاص الأكثر جوعا في أي مكان في العالم في غزة، حسبما قال الأمين العام.

وأشار الأمين العام إلى ندرة المياه النظيفة، فقد وجدت «اليونيسف» أن الأطفال النازحين في الجنوب لا يحصلون إلا على 10% من كمية المياه التي يحتاجونها. ونقل الأمين العام روايات قدامى العاملين في المجال الإنساني الذين خدموا في مناطق الحروب والكوارث في جميع أنحاء العالم ورأوا كل شيء، والذين قالوا إنهم لم يروا شيئا يماثل الوضع الذي يرونه في غزة حاليا.

عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات

وقال الأمين العام إن العديد من الناس يقيسون مدى فعالية العملية الإنسانية في غزة بعدد شاحنات الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة والشركاء التي يسمح لها بتفريغ المساعدات عبر الحدود، قائلا إن ذلك «خطأ»، مضيفا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي يدير بها الاحتلال الإسرائيلي هذه الهجمات، تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، مؤكدا أن أي عملية إغاثة فعالة في القطاع تتطلب توفير الأمن؛ وموظفين يمكنهم العمل بأمان؛ والقدرات اللوجستية واستئناف النشاط التجاري، مؤكدا أن هذه العناصر الأربعة غير موجودة.

وشدد غوتيريس، على أن القصف الإسرائيلي المكثف علي جميع أنحاء غزة يهدد حياة المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية على حد سواء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة انتظرت 71 يوما حتى يسمح الاحتلال الإسرائيلي «أخيرا» بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ثم تعرض المعبر للقصف بينما كانت شاحنات المساعدات في المنطقة.

فيما يتعلق بالعاملين الإنسانيين، أشار الأمين العام إلى استشهاد 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما، «وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة»، فيما حيا النساء والرجال الذين قدموا التضحيات الكبرى، وأشاد بالآلاف من العاملين الإنسانيين الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم في غزة الآن.

وفيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، شدد غوتيريس على ضرورة تفريغ كل شاحنة تصل إلى كرم أبو سالم ورفح، وإعادة تحميل حمولتها لتوزيعها في جميع أنحاء غزة، مضيفا أن الأمم المتحدة نفسها لديها عدد محدود وغير كاف من الشاحنات المتاحة لهذا الغرض.

وأضاف «تم تدمير العديد من مركباتنا وشاحناتنا أو تُركت في الشمال بعد إجلائنا القسري والمتسارع، لكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لأي شاحنات إضافية بالعمل في غزة. وهذا يعيق بشكل كبير عملية المساعدات».

«في غزة ليس هناك ما يمكن شراؤه»

وقال الأمين العام إن إيصال المساعدات في الشمال أمر خطير للغاية بسبب الصراع الدائر والذخائر غير المنفجرة والطرق المتضررة بشدة، مضيفا أن انقطاع الاتصالات المتكرر يجعل تنسيق توزيع المساعدات، وإعلام الناس بكيفية الوصول إليهم يكاد يكون مستحيلا.

كما أكد غوتيريس ضرورة استئناف الأنشطة التجارية، مضيفا «الرفوف فارغة؛ المحافظ فارغة. البطون جائعة وفارغة. ولا يوجد سوى مخبز واحد يعمل في قطاع غزة بأكمله»، وحث السلطات الإسرائيلية على رفع القيود المفروضة على النشاط التجاري على الفور، مشددا على استعداد الأمم المتحدة لزيادة دعمها للمنح النقدية للعائلات الضعيفة- وهو الشكل الأكثر فعالية للمساعدات الإنسانية، «لكن في غزة ليس هناك ما يمكن شراؤه».



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