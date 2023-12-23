غوتيريس يعلن ارتفاع عدد شهداء موظفي الأمم المتحدة في غزة إلى 136

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، أن 136 موظفا أمميا استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو 3 شهور.

وقال غوتيريس «قُتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما، وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقا)، أن «معظم موظفينا اضطروا إلى مغادرة منازلهم»، موضحا «أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة».

عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية

وفي تدوينة منفصلة، شدد غوتيرس على أن طريقة الاحتلال الإسرائيلي في «إدارة الهجوم على غزة تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع»، لافتا إلى أن عملية إغاثة فعالة في غزة، تتطلب توفير الأمن، وموظفين قادرين على العمل بأمان، إضافة إلى القدرة اللوجستية واستئناف النشاط التجاري.

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ولليوم الـ78 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ53 ألف مصاب بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



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