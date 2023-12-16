«هيومن رايتس» تحذر من أعمال عنف خلال الانتخابات في الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السبت، من استهداف زعماء أحزاب المعارضة وصحفيين أيضاً قبيل الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية 20 ديسمبر، مؤكدة أن هذا العنف يهدد بتقويض إجراء الانتخابات العامة.

وذكرت، في تقرير نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، أنها وثقت منذ مطلع أكتوبر وقوع صدامات في أنحاء البلاد بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة، ما أدى إلى اعتداءات وعنف جنسي ومقتل شخص على الأقل. ودعت المنظمة السلطات إلى التحرك بشكل عاجل، لتفادي هذه الأعمال.

- «هيومن رايتس ووتش»: قطاع النفط الإماراتي يسهم في تلوث الهواء

- هيومن رايتس ووتش: توقيف آلاف الناشطين قبل الانتخابات في بنغلادش

ودعي نحو 44 مليون ناخب من السكان في مناخ سياسي وأمني متوتر إلى التصويت، الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي، بالإضافة إلى انتخاب نواب على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

حوادث عنف مرتبطة بالانتخابات

واشارت هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن «أنصار الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، شاركوا في تهديدات واعتداءات استهدفت زعماء أحزاب المعارضة وصحفيين أيضاً».

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» انخراط أنصار المعارضة كذلك في أعمال عنف، لافتة إلى أنه «لا يزال الإبلاغ عن حوادث عنف مرتبطة بالانتخابات قائماً».

وقال كبير الباحثين بجمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المنظمة، توماس فيسي: «يجب على السلطات الكونغولية أن تتحرك بشكل عاجل، لمنع أعمال العنف قبل وفي أثناء وبعد التصويت، وتفادي تدهور الوضع الخطير بالفعل».

وأكد أنه «على الأحزاب والمرشحين اتخاذ موقف علني ضد العنف، والمساعدة في ضمان تمكين المواطنين من التصويت للمرشحين الذين يختارونهم».

ولفتت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها إلى أن «أكثر من 1.5 مليون شخص لن يتمكنوا من التصويت في المناطق التي تشهد نزاعات، خاصة في شرق البلاد، وأن ملايين الأشخاص النازحين داخل البلدان قد لا يتمكنون أيضا من التصويت».