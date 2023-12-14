واشنطن ترحب بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

رحب البيت الأبيض بالقرار «التاريخي» الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، الخميس، لفتح محادثات العضوية مع أوكرانيا، في إظهار للدعم الغربي في وقت تحارب كييف الغزو الروسي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عبر منصة «إكس»: «نرحب بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق تطلعاتهما الأوروبية الأطلسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

- ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي في شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

- زيلينسكي يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام «انتصارًا لأوكرانيا»

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وأضاف ميشال عبر منصة «إكس» «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا».

بعدها، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرار، معتبرًا أنه «جواب منطقي وعادل وضروري على تطلعات الشعب الأوكراني» بعد عامين تقريبا من بداية «حرب العدوان» الروسية.

كما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار الأوروبي، معتبرا أنه «انتصار لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها».