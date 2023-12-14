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ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي في شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 11:03 مساء
ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي في شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مساء الخميس، معتبرا أنه «جواب منطقي وعادل وضروري على تطلعات الشعب الأوكراني» بعد عامين تقريبا من بداية «حرب العدوان» الروسية وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني لمواكبتهم ودعم الإصلاحات التي ستسمح لهم بمواصلة التقدم في طريقهم الأوروبي».

زيلينسكي يرحب بالقرار الأوروبي
وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وأضاف ميشال عبر منصة «إكس» «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا» وفق وكالة «فرانس برس».

- أوربان امتنع عن التصويت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
- زيلينسكي يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام «انتصارًا لأوكرانيا»
- الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالقرار الأوروبي، معتبرا أنه «انتصار لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها». وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلا: «إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة» موجها التهنئة إلى «كل أوكراني» بتلك المناسبة.

المجر ترفض القرار الأوروبي
لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعلن أنه امتنع اليوم الخميس عن التصويت تأييدا لفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، منددا بـ«قرار سيئ» توصل إليه قادة التكتل خلال اليوم الأول لقمتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال أوربان في مقطع مصور نشر على «فيسبوك» إن «المجر لا تريد أن تتقاسم مسؤولية هذا الخيار الأحمق» الذي اتخذته الدول الـ26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و«امتنعت تاليا» عن التصويت.

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