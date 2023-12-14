زيلينسكي يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام «انتصارًا لأوكرانيا»

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بما اعتبره «انتصارا لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها» إثر قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع كييف في اليوم الأول من قمة لقادة دوله، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» قائلا: «إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة» موجها التهنئة إلى «كل أوكراني» بتلك المناسبة.

- الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وأضاف ميشال عبر منصة «إكس» «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا» وفق وكالة «فرانس برس».