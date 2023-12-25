أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشرت الأمراض المعدية والأمراض الجلدية، في ظل الكارثة الصحية التي يعانى منها قطاع غزة على حد تعبير مدير مستشفى «أبو يوسف النجار» بالقطاع مروان الهمص.

وقال الهمص إن «أعدادا كبيرة من النازحين أصيبوا بالجدري والأمراض الجلدية» مضيفا أنه «في حال عدم التدخل بشكل عاجل لوقف القصف الإسرائيلي فإننا بانتظار كارثة صحية وإنسانية على الأبواب لافتا إلى أن الأجهزة الطبية تهالكت وأن القطاع في أمس الحاجة للأجهزة الطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى والمصابين،حسب «آرتي».

- الأمطار والطقس السيئ ومخاوف انتشار الأمراض تزيد معاناة أهالي غزة

- «أونروا»: الأمراض المعوية انتشرت في غزة بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه

وذكر أن «الاحتلال أرسل لنا 20 ممن كانوا معتقلين لديه ويعانون كدمات وآثار الضرب».

خطر الموت جوعا صار حقيقيا في غزة

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في وقت سابق، إن خطر الموت جوعا صار حقيقيا في غزة، وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى جميع الأطفال والأسر في القطاع.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال القطاع، حيث يواجه السكان ظروفا صعبة وسط الفقدان شبه التام للغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت آلاف القتلى والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟