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أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:44 صباحا
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
كارثة انسانية في غزة (أرشيفية:الإنترنت)
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انتشرت الأمراض المعدية والأمراض الجلدية، في ظل الكارثة الصحية التي يعانى منها قطاع غزة على حد تعبير مدير مستشفى «أبو يوسف النجار» بالقطاع مروان الهمص.

وقال الهمص إن «أعدادا كبيرة من النازحين أصيبوا بالجدري والأمراض الجلدية» مضيفا أنه «في حال عدم التدخل بشكل عاجل لوقف القصف الإسرائيلي فإننا بانتظار كارثة صحية وإنسانية على الأبواب لافتا إلى أن الأجهزة الطبية تهالكت وأن القطاع في أمس الحاجة للأجهزة الطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى والمصابين،حسب «آرتي».

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وذكر أن «الاحتلال أرسل لنا 20 ممن كانوا معتقلين لديه ويعانون كدمات وآثار الضرب».

خطر الموت جوعا صار حقيقيا في غزة
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في وقت سابق، إن خطر الموت جوعا صار حقيقيا في غزة، وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى جميع الأطفال والأسر في القطاع.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال القطاع، حيث يواجه السكان ظروفا صعبة وسط الفقدان شبه التام للغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت آلاف القتلى والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
 

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