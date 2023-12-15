الأمطار والطقس السيئ ومخاوف انتشار الأمراض تزيد معاناة أهالي غزة

القاهرة - بوابة الوسط

فاقمت الأمطار الغزيرة الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، فيما أبدى العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة، قلقا بالغا بشأن تدهور الوضع الصحي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الكثير من المناطق في قطاع غزة، غمرتها المياه بما زاد صعوبة أوضاع النازحين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واُضطر نحو 1.9 مليون شخص في غزة، إلى النزوح من منازلهم، وتوجه أكثر من نصفهم إلى رفح في الجنوب التماسا للأمان، إلا أن جنوب القطاع لم يسلم من غارات الاحتلال واجتياحه البري.

عيش في الخلاء وظروف طقس صعبة

وتكتظ ملاجئ الأونروا بشكل كبير إذ يقيم بها أعداد تفوق بمقدار 9 مرات قدرتها الاستيعابية، ويعيش الكثيرون في الخلاء، حيث يتعرضون لظروف الطقس الصعبة أو في أماكن إيواء غير مجهزة.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من صعوبة إدارة ظروف الصرف الصحي في أماكن الإيواء المكتظة.

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ومع الفيضانات وتراكم النفايات، تؤدي تلك الظروف إلى انتشار الحشرات والبعوض والفئران، مما يسفر عن تفاقم مخاطر انتشار الأمراض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جرى توثيق 360 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في الملاجئ، علمًا أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، أفاد شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني الذين يقدمون الدعم في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للفلسطينيين في قطاع غزة، عن الحاجة الملحة لمواد البناء لإصلاح خطوط أنابيب المياه المتضررة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: «إن عدم القدرة على توفير الإصلاحات قد يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق معينة في جنوب غزة».

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا، ونحو 51 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وكالة الصحة الفلسطينية.

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