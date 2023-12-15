عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

العشرات من الشهداء والجرحى

وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

- «وفا»: الاحتلال يعدم أسرتين في جباليا رميا بالرصاص

كذلك قصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

مزيد من تقارير اليوم في بوابة الوسط —————

■ جريدة «الوسط»: مبادرة باتيلي رهينة معركة كسب الوقت مع «المجلسين»

■ غازيني تحدد 3 عراقيل أمام نجاح مبادرة باتيلي

■ تراجع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازي

■ شاهد في «اقتصاد بلس»: سدود ليبيا.. قنبلة موقوتة تهدد الملايين

■ جويلي يؤكد لباتيلي التزامه بتوحيد المؤسسة العسكرية وتأمين العملية الانتخابية

■ في العدد 421 من جريدة «الوسط»: «معركة الوقت» مستمرة.. وتجاهل رسمي لكارثة درنة

■ هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟

■ «يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ!».. شاعر روسي ينظم قصيدة لغزة

■ تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

■ باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس الماس

■ «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى