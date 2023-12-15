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عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 09:57 صباحا
عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح
فلسطيني يبكي طفله بعد استشهاده في قصف إسرائيلي على غزة. (وفا)
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استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

العشرات من الشهداء والجرحى
وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

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كذلك قصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

 

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