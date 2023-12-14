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«وفا»: الاحتلال يعدم أسرتين في جباليا رميا بالرصاص

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 01:39 مساء
«وفا»: الاحتلال يعدم أسرتين في جباليا رميا بالرصاص
آثار دمار واسع خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: وفا)
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أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميًا بالرصاص داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مراسل «وفا» إن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة «الأونروا» في مخيم جباليا وحاصرتها وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في ثلاث غرف صفية تعودان لعائلتي صالح وخليل، دون أن يوضح أعداد الضحايا.

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كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة «أبوحسين» التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا على الأقل أغلبيتهم من عائلة أبوعودة وكفارنة النازحين من بيت حانون. وأيضًا اعتقلت قوات الاحتلال 40 مواطنًا على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء من مدرسة شادي أبوغزالة في المخيم، بعد عصب أعينهم وتجريد أغلبهم من ملابسهم.

كما استهدفت طائرات الاحتلال ستة منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات بجروح دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول بسبب كثافة القصف وصعوبة التنقل بين الشوارع التي دُمرت بشكل كامل.

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