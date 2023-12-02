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الاحتلال يكثف ضرباته الليلية في خان يونس وجباليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 12:30 صباحا
الاحتلال يكثف ضرباته الليلية في خان يونس وجباليا
تصاعد النيران جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة (أرشيفية: أ ف ب)
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كثف الاحتلال الإسرائيلي هجماته مساء الجمعة على كل من خان ينوس وجباليا في اليوم الأول بعد انتهاء هدنة موقتة للحرب على قطاع غزة.

واستشهد شاب بعد استهداف إحدى الغارات الإسرائيلية محيط مدارس تؤوي نازحين في خانيونس، حسب شبكة «الجزيرة».

وأكدت الشبكة أن الغارات الإسرائيلية الليلية كثيفة على شرق خانيونس وجباليا، كما أنها خلفت أحزمة نارية، مشيرة إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت شرق خان يونس التي تقع جنوبي قطاع غزة.

المقاومة تحاول الرد في الشمال والجنوب 
في المقابل، دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي: سديروت إيفيم ونيرعام بغلاف غزة.

وفي الناحية الشماية للاحتلال، كثفت المقاومة التابعة لحزب الله ضرباته على مواقع إسرائيلية، إذ أعلن الحزب قصفه بصواريخ الكاتيوشا مرابض المدفعية الإسرائيلية في ديشون وتحقيق إصابات مباشرة.

ودوت صفارات الإنذار مساء الجمعة في ديشون في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفق «الجزيرة».

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