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أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 01:39 مساء
أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة
من غارات الاحتلال على مدينة حمد في خانيونس. (صفا)
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استشهد أكثر من 100 فلسطيني، في قصف طائرات الاحتلال منزلا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة الجزيرة القطرية.

واُستشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين، في قصف استهدف منزلا في بلدة المغراقة، وسط القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

- عشرات الشهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل في مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي منطقة اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس، برا وبحرا وجوا، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية الموقتة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال، صباح أمس الجمعة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 190 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال

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