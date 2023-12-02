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«الأونروا»: الأمراض المعوية انتشرت في غزة بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 11:59 مساء
«الأونروا»: الأمراض المعوية انتشرت في غزة بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه
طفلة فلسطينية مصابة تتلقى العلاج في المستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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كشف المستشار الإعلامي والناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبوحسنة، اليوم السبت، عن انتشار الأمراض المعوية في قطاع غزة بمعدل أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقًا، منبهًا إلى المخاوف من انتشار الأمراض في القطاع المحاصر جراء تجدد العدوان الإسرائيلي عليه.

وقال أبوحسنه عبر صفحة الوكالة الأممية بموقع «فيسبوك»، إن الاحتياجات هائلة في قطاع غزة لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة إضافة إلى الأدوية والوقود، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وعن انتشار الأمراض في القطاع، قال الناطق أن الأمراض الجلدية زادت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه سابقًا، مشيرًا إلى تقارير عن انتشار الالتهاب الكبدي الوبائي، محذرًا من عواقب وخيمة  جراء الازدحام وعدم توفر المياه النظيفة.

وأشار إلى أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع هو «نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية» سواء في ما قبل الهدنة المؤقتة أو بعدها

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