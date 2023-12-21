الرئيس الأرجنتيني يعلن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

تنتظر الأرجنتين إصدار مرسوم رئاسي لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثر أعلن عنه الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدد خافيير ميلي الأربعاء في خطاب بثه التلفزيون، بهدف البدء في مسار إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، ونزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت النمو الاقتصادي، وفق قوله.

وأضاف ميلي في خطابه أنه سيقوم بتعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حاليا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات «لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة».

خصخصة الشركات العامة

وأضاف أنه سيجرى أيضا إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامة، مشيرا إلى أن هذه الشركات سيجرى تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيدا لخصخصتها.

وأعلن ميلي كذلك عزمه على «تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية».

ويشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.

ولدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.

وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني لوكالة «فرانس برس» أنه لن يُجرى إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.